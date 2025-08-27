В Петербурге заменят механизмы в шести уличных часах
В Санкт-Петербурге в текущем году планируется заменить механизмы в 20 уличных часах. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству.
Отмечается, что в августе работы по замене часовых механизмов провели на Коммунистической и Шпалерной улицах, на Большом проспекте Петроградской стороны, а также на Советской улице в Кронштадте.
«По состоянию на 21 августа выполнена замена часовых механизмов по 14 адресам. Еще по 6 адресам работы планируется завершить до 10 сентября», — рассказали «Петербургскому дневнику» в ведомстве.
Там добавили, что с 2018 года механизмы заменили в 120 часах. Всего в ведении города находится 214 уличных часов.
Тем временем «Сiбдепо» пишет, что пять проектов благоустройства Кузбасса стали победителями X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды Минстроя России. Речь идёт о Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, Беловском, Киселевском, Прокопьевском, Мысковском городских округах.
По данным издания, в Ленинске-Кузнецком улица Пушкина превратится в удобный и живой элемент единой пешеходной сети общественных пространств за счёт федерального гранта. При этом в Белове благоустроят «Аллею Юности», а в Киселевске — улицу Весеннюю. Тем временем в Прокопьевске реконструируют «Тырганский парк». Там установят смотровую площадку, веловокзал, скейтпарк и верёвочный парк. А в Мысках благоустроят центр города.