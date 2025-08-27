В Петербурге заменят механизмы в шести уличных часах

27 августа 2025, 13:27

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В Санкт-Петербурге в текущем году планируется заменить механизмы в 20 уличных часах. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству.





Отмечается, что в августе работы по замене часовых механизмов провели на Коммунистической и Шпалерной улицах, на Большом проспекте Петроградской стороны, а также на Советской улице в Кронштадте.





«По состоянию на 21 августа выполнена замена часовых механизмов по 14 адресам. Еще по 6 адресам работы планируется завершить до 10 сентября», — рассказали «Петербургскому дневнику» в ведомстве.