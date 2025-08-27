В округе Серпухов отремонтировали девять региональных дорог

27 августа 2025, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Участки девяти региональных дорог общей протяжённостью 16,5 км отремонтировали специалисты Мосавтодора в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Ремонт был проведён в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Дороги отремонтировали как в населённых пунктах, так и на подъездах к ним, тем самым обеспечив комфортный подъезд жителей Серпухова не только к своим домам, но и к спортивным и образовательным учреждениям, а также к другим местам притяжения», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.