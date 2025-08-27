В округе Серпухов отремонтировали девять региональных дорог
Участки девяти региональных дорог общей протяжённостью 16,5 км отремонтировали специалисты Мосавтодора в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт был проведён в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Дороги отремонтировали как в населённых пунктах, так и на подъездах к ним, тем самым обеспечив комфортный подъезд жителей Серпухова не только к своим домам, но и к спортивным и образовательным учреждениям, а также к другим местам притяжения», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что на некоторых отремонтированных участках ещё предстоит нанести разметку.
Всего в план ремонта в округе входит одиннадцать участков региональных дорог. Работы в полном объёме должны завершить осенью.