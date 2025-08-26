Семья из Рошаля получила квартиру по программе переселения из аварийного жилья
Пятиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Химиков в Рошале. Туда переедут 135 семей из Рошаля, а также из посёлков Пустоши и Бакшеево. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Новоселье в рошальской новостройке недавно отметила семья Лосевых — Галина Михайловна и Владимир Петрович. Ранее они жили в аварийном доме на улице Свердлова, 41. Новосёлов проведал глава Шатуры Николай Прилуцкий.
«Очень рад был поздравить семью с переездом и убедиться, что новое жилье пришлось им по нраву», — сказал по итогам визита Николай Прилуцкий.Всего благодаря новостройке будет расселено более 5,5 тыс. квадратных метров аварийного жилого фонда.
Расселение аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».