Семья из Рошаля получила квартиру по программе переселения из аварийного жилья

26 августа 2025, 11:48

Пятиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Химиков в Рошале. Туда переедут 135 семей из Рошаля, а также из посёлков Пустоши и Бакшеево. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.





Новоселье в рошальской новостройке недавно отметила семья Лосевых — Галина Михайловна и Владимир Петрович. Ранее они жили в аварийном доме на улице Свердлова, 41. Новосёлов проведал глава Шатуры Николай Прилуцкий.





«Очень рад был поздравить семью с переездом и убедиться, что новое жилье пришлось им по нраву», — сказал по итогам визита Николай Прилуцкий.