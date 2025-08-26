В Подольске завершили капремонт второго корпуса лицея №5
Работы по капитальному ремонту второго корпуса лицея №5 на Февральской улице в Подольске завершены. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Каждое здание корпуса покрасили своим цветом, каждый из которых присутствует в логотипе лицея. А в коридорах разместили информацию об учёных, связанных с Подольском.
«В рамках капремонта в здании заменили все перекрытия и инженерные сети, усилили дверные и оконные проёмы, обновили фасад и кровлю, провели отделку помещений и оснастили корпус новой мебелью и оборудованием», — рассказал руководитель проекта Роман Рябинин.Он добавил, что на пришкольной территории установили стадион и площадку для игры в баскетбол и волейбол, а также провели благоустройство.