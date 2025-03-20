В Петербурге завершается голосование за премию «Город в лицах»

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Музыкант и певец Билли Новик пригласил жителей Санкт-Петербурга проголосовать за своего любимого героя на премии «Город в лицах».
Организаторами премии является официальное издание Правительства города — газета «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
Каждый желающий сможет выбрать своего героя в 11 категориях. Все претенденты на награду были выдвинуты специализированными комитетами городского правительства и отмечены по результатам 2024 года.
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«Премия «Город в лицах» — это не просто признание заслуг, а уникальное народное голосование. Петербуржцы голосуют за жителей нашего города — отзывчивых и неравнодушных профессионалов своего дела», — приводит «Петербургский дневник» слова Новика.
Каждый желающий сможет выбрать своего героя в 11 категориях. Все претенденты на награду были выдвинуты специализированными комитетами городского правительства и отмечены по результатам 2024 года.
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Элина Позднякова