Подмосковье поборется за премию «Парки России 2025»

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Московская область примет участие во II Всероссийской премии «Парки России 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
На сайте премии стартовал приём заявок от парковых учреждений и компаний-производителей. Он продлится до 31 марта.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В рамках нынешней премии предусмотрена 31 номинация. Финальный список лауреатов в каждой из них сформируют до 8 апреля. В результате будет отобрано до 138 лучших заявок, которые получат статус лауреатов.
Победителей объявят 23 апреля 2025 года в Москве на V Международной выставке-конференции ParkSeason Expo. На площадке выставки также пройдут Международный форум парков стран БРИКС, Всероссийский слёт директоров парков, а также Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Первая Всероссийская парковая премия «Парки России» прошла в 2024 году. Тогда два подмосковных парка стали победителями. Городской парк, расположенный в Раменском, завоевал титул «Парк года» среди крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн чел.), а лесопарк «Шишкин лес» в Истре был признан «Парком года» среди больших городов (от 100 до 250 тыс. чел.).
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Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
«Премия играет большую роль в развитии парков и общественных пространств. Она помогает определить направление развития парков, ориентируясь на победителей, задаёт тенденции в развитии общественных территорий. В Московской области сейчас – 209 парков и лесопарков. За последние девять лет их количество увеличилось почти в девять раз. В прошлом году в Подмосковье благоустроили 11 парковых и 12 лесопарковых территорий. В 2025-м в планах – преобразить ещё 29 парков и лесопарков», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В рамках нынешней премии предусмотрена 31 номинация. Финальный список лауреатов в каждой из них сформируют до 8 апреля. В результате будет отобрано до 138 лучших заявок, которые получат статус лауреатов.
Победителей объявят 23 апреля 2025 года в Москве на V Международной выставке-конференции ParkSeason Expo. На площадке выставки также пройдут Международный форум парков стран БРИКС, Всероссийский слёт директоров парков, а также Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Первая Всероссийская парковая премия «Парки России» прошла в 2024 году. Тогда два подмосковных парка стали победителями. Городской парк, расположенный в Раменском, завоевал титул «Парк года» среди крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн чел.), а лесопарк «Шишкин лес» в Истре был признан «Парком года» среди больших городов (от 100 до 250 тыс. чел.).
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Лора Луганская