В Петербурге завершают благоустройство территории у Балтийского вокзала
В Санкт-Петербурге на участке у Балтийского вокзала со стороны Митрофаньевского шоссе завершаются работы по благоустройству. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по благоустройству города.
По данным издания, на сегодняшний день там идёт установка тротуарной плитки и бордюров. После этого планируется высадить дополнительную зелень, установить малые архитектурные формы и освещение.
«Проложены инженерные сети для уличного освещения, а также проведены работы, необходимые для монтажа опор освещения», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что создание благоустроенного сквера общей площадью две тысячи квадратных метров происходит в рамках программы «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга».
Тем временем в Кемерове перекроют два проезда возле детской железной дороги и Храма прихода Воскресения Христова на Притомском из-за строительства 18-этажного гостиничного комплекса в Центральном районе города, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию. Там будут проводить работы по установке водопровода диаметром 800 мм.
«С 00:00 понедельника, 25 августа, до 6:00 субботы, 20 сентября, будет закрыто автомобильное движение от поворота с проспекта Притомского на микрорайон "Кемерово-Сити" возле вокзала детской железной дороги — до Храма прихода Воскресения Христова», — говорится в сообщении.
При этом там уточнили, что перекрытие будет происходить поэтапно.