В Петербурге завершают благоустройство территории у Балтийского вокзала

В Санкт-Петербурге на участке у Балтийского вокзала со стороны Митрофаньевского шоссе завершаются работы по благоустройству. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по благоустройству города.





По данным издания, на сегодняшний день там идёт установка тротуарной плитки и бордюров. После этого планируется высадить дополнительную зелень, установить малые архитектурные формы и освещение.





«Проложены инженерные сети для уличного освещения, а также проведены работы, необходимые для монтажа опор освещения», — рассказали в ведомстве.

