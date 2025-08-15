Глава Раменского Малышев проверил благоустройство двора в посёлке
Видео: Раменский медиацентр
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил благоустройство двора в посёлке совхоза Раменское на улице Центральной. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На объекте завершили укладку асфальта, установку бордюров, обновили пешеходные дорожки, обустроили места для парковки. Во дворе также установили урны для мусора. По решению жителей от размещения скамеек решено было отказаться», – отметили в пресс-службе.В рамках программы «Народные тропы» в Раменском в этом году обустроили 11 пешеходных маршрутов, сформировавшихся естественным путём. Один из них расположен на улице Шоссейной, где местные жители нуждались в удобной пешеходной дорожке.
Малышев выявил несколько требующих устранения недостатков. Так, необходимо построить тротуар до детского сада №33, а рядом с самим дошкольным учреждением обустроить пешеходный переход.
Управляющей компании и МБУ «Содержание и благоустройство» глава округа поручил усилить контроль за содержанием территории.