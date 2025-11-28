Мигранты из Петербурга превратили завод в квартиры
В Санкт-Петербурге мигранты переделали заброшенный завод в жилые помещения. Об этом сообщает «Лента.ру».
Предприятие, расположенное на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе, стало местом проживания, в том числе и нелегалов. Собственник переоборудовал комнаты в десятки мини-студий, каждая из которых имела собственную металлическую дверь.
Во время рейда полицейские обнаружили на территории около ста человек, среди которых 25 оказались иностранными гражданами. Пятерым из них грозит депортация за нарушение миграционного законодательства.
