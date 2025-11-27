СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году

27 ноября 2025, 14:37

СК: около десяти тонн тротила взорвалось на Крымском мосту в 2022 году

Фото: iStock/blinow61

Взрыв на Крымском мосту в 2022 году оказался мощным — около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в Следственном комитете России.