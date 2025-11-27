СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году
Взрыв на Крымском мосту в 2022 году оказался мощным — около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в Следственном комитете России.
Восемь человек, включая Артема и Георгия Азатяновых, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна, сегодня приговорены военным судом Ростова. Их осудили за теракт и незаконное обращение с взрывчатыми веществами. Соломко и Терчанян также получили обвинения в контрабанде.
Установлено, что эти люди организовали доставку самодельного взрывного устройства из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Бомбу замаскировали под строительную пленку. Все они получили наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: