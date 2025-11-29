В Петербурге завели дело на пациента, напавшего на фельдшера скорой помощи
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения пациента на фельдшера. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.
Инцидент произошел 26 ноября во дворе дома на Владимирском проспекте, где медики оказывали помощь мужчине со спутанным сознанием. По данным портала 78.ru, пациент внезапно набросился на фельдшера и разбил ей губу.
Вскоре сотрудники Росгвардии поймали нападавшего. В момент задержания у него были признаки алкогольного опьянения. Расследование ведется по статье 116 УК: «Побои».
