Россиянка привезла на родину сувениры из Китая и была задержана
39-летняя женщина из Красноярского края вернулась из Китая с необычными сувенирами и попала в неприятности. Она прилетела из города Санья и прошла в «зеленый коридор» на таможне, заявив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России на своем сайте.
Однако таможенники нашли в ее рюкзаке 25 предметов, похожих на кораллы. Экспертиза подтвердила, что это необработанные известковые скелеты морских полипов. Они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Перевозить их можно только с разрешительными документами.
Женщина призналась, что не знала о правилах ввоза таких товаров. В результате правоохранительные органы возбудили дело об административном правонарушении. Суд постановил конфисковать кораллы.
Читайте также: