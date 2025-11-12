Достижения.рф

Россиянка привезла на родину сувениры из Китая и была задержана

ФТС: В аэропорту Красноярска задержали пассажирку рейса из Саньи с 25 кораллами
Фото: iStock/Photogilio

39-летняя женщина из Красноярского края вернулась из Китая с необычными сувенирами и попала в неприятности. Она прилетела из города Санья и прошла в «зеленый коридор» на таможне, заявив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России на своем сайте.



Однако таможенники нашли в ее рюкзаке 25 предметов, похожих на кораллы. Экспертиза подтвердила, что это необработанные известковые скелеты морских полипов. Они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Перевозить их можно только с разрешительными документами.

Женщина призналась, что не знала о правилах ввоза таких товаров. В результате правоохранительные органы возбудили дело об административном правонарушении. Суд постановил конфисковать кораллы.

Дарья Осипова

