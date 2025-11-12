Россиянка привезла на родину сувениры из Китая и была задержана

12 ноября 2025, 12:27

ФТС: В аэропорту Красноярска задержали пассажирку рейса из Саньи с 25 кораллами

Фото: iStock/Photogilio

39-летняя женщина из Красноярского края вернулась из Китая с необычными сувенирами и попала в неприятности. Она прилетела из города Санья и прошла в «зеленый коридор» на таможне, заявив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России на своем сайте.