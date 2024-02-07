В Петербурге заявили о необходимости реформ в системе трудоустройства инвалидов

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«Прошу рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму», — приводит RT текст обращения Крупника на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
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