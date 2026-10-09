Сотрудница школы привела ученика домой и показала ему игрушки для взрослых
В Великобритании сотрудница школы подозревается в домогательствах к 15-летнему ученику на острове Уайт. Об этом сообщает Daily Mail.
Обвиняемая Мелани Рок познакомилась с подростком, когда ей был 31 год. Сначала они переписывались в соцсетях, а позже начали проводить время вместе за пределами школы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают факт их встреч. Женщина покупала школьнику одежду, вейпы и давала ему деньги на игровые автоматы.
Однажды Рок привезла несовершеннолетнего к себе и уложила на кровать. По словам подростка, Мелани обняла его со спины и обхватила ногами, прижавшись всем телом. Затем она достала из ящика наручники, прозрачное нижнее бельё и игрушки для взрослых. Это испугало мальчика.
Последняя встреча женщины со школьником прошла в пиццерии, где их заметила коллега Рок. Обвиняемая заставила подростка назвать себя её крестником, однако собеседница не поверила этому и рассказала про инцидент руководству школы. Судебный процесс по делу в настоящий момент продолжается.
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