Сотрудница школы привела ученика домой и показала ему игрушки для взрослых

09 октября 2026, 03:37

В Великобритании сотрудницу школы обвинили в домогательствах к 15-летнему ученику

Фото: iStock/Zolnierek

В Великобритании сотрудница школы подозревается в домогательствах к 15-летнему ученику на острове Уайт. Об этом сообщает Daily Mail.