В Москве курьер мошенников прятал золотые слитки под деревом и попался
В Москве задержали курьера мошенников, которые похитили у 70-летнего мужчины золотые слитки стоимостью более 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.
Аферисты связались с пенсионером в мессенджере и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что на него оформили кредит под залог квартиры, и убедили купить золото и передать его на экспертизу.
Пожилой человек купил в банке слитки весом 600 граммов за 7,2 млн рублей и отдал их незнакомцу. На следующий день он приобрёл ещё 100 граммов золота за 1,2 млн рублей и передал второму курьеру.
Одного из подозреваемых задержали на улице Сретенка. Им оказался приезжий из Ростовской области. Он спрятал слитки под деревом на Осеннем бульваре по указанию кураторов. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант находится под арестом.
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