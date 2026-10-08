В Москве курьер мошенников прятал золотые слитки под деревом и попался

08 октября 2026, 20:58

В Москве задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионера золото на 8,5 млн

Фото: Istock/Tetiana Kitura

В Москве задержали курьера мошенников, которые похитили у 70-летнего мужчины золотые слитки стоимостью более 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.