Больше полумиллиона рублей стащили из рюкзака москвича во время полета в Абу-Даби
Больше полумиллиона рублей стащили из рюкзака москвича во время рейса Сейшелы — Абу-Даби. Об этом пишет Baza.
Бизнесмен Егор рассказал о своём полёте авиакомпанией Air Seychelles. В ночное время он разместил свой рюкзак с крупной суммой наличных на багажной полке и почти весь полёт проспал. Проснувшись на посадке, мужчина заметил пассажира азиатской внешности, который перемещал рюкзаки на полке и заблокировал Егору проход своей сумкой.
Россиянин полагает, что это был отвлекающий манёвр. Он быстро проверил наличие пачки купюр, но уже в отеле обнаружил подмену. Вместо крупных купюр в рюкзаке оказались только «однодолларовые» банкноты. По словам мужчины, его обращение за помощью к Air Seychelles не дало результата.
Пассажиры другой авиакомпании смогли поймать одного из воров с поличным. Они описали схему преступления: пока люди спят, грабитель подменяет чужой рюкзак на свой, уносит его, быстро заменяет купюры, а затем незаметно возвращает сумки на место. За время полёта злоумышленник успевает повторить эту схему несколько раз, что объясняет странное поведение у багажных полок.
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