Больше полумиллиона рублей стащили из рюкзака москвича во время полета в Абу-Даби

09 октября 2026, 09:24

Baza: из рюкзака москвича украли полмиллиона рублей во время полета в Абу-Даби

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Больше полумиллиона рублей стащили из рюкзака москвича во время рейса Сейшелы — Абу-Даби. Об этом пишет Baza.