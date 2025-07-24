Достижения.рф

В Петербургском метро утоляют жажду пассажиров бесплатной водой

Фото: iStock / Images we create and what actually happens are always beautiful when we have imagination.

Петербургский метрополитен пришел на помощь горожанам, страдающим от жары. Сегодня сотрудники метрополитена раздают прохладную воду на самых популярных и загруженных станциях города.



Бесплатную воду можно найти на станциях «Маяковской», «Достоевской», «Ладожской», «Сенной», «Адмиралтейской», «Горьковской», «Петроградской», «Проспекте Просвещения», «Площади Ленина» и на «Ветерках».

Также вода доступна для пассажиров Московского вокзала.

Напомним, подмосковные перевозчики уже раздали пассажирам около 1 тыс. бутылок воды.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0