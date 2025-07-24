В Петербургском метро утоляют жажду пассажиров бесплатной водой
Петербургский метрополитен пришел на помощь горожанам, страдающим от жары. Сегодня сотрудники метрополитена раздают прохладную воду на самых популярных и загруженных станциях города.
Бесплатную воду можно найти на станциях «Маяковской», «Достоевской», «Ладожской», «Сенной», «Адмиралтейской», «Горьковской», «Петроградской», «Проспекте Просвещения», «Площади Ленина» и на «Ветерках».
Также вода доступна для пассажиров Московского вокзала.
Напомним, подмосковные перевозчики уже раздали пассажирам около 1 тыс. бутылок воды.
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