В Пушкинском округе обновляют Софринский образовательный комплекс

08 декабря 2025, 11:24

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский приступили к капитальному ремонту Софринского образовательного комплекса. Глава округа Максим Красноцветов проверил ход демонтажных работ и оценил темпы подготовки к основному этапу реконструкции. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Территорию вокруг здания благоустроят:

обустроят спортивное ядро,

беговые дорожки.

установят тренажёры.

«Сейчас на объекте работают порядка 30 человек, выполняются проектные решения, запланирован заход в государственную экспертизу. С учетом опыта прошлых лет работы на объекте начинаем заранее», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.

