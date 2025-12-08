В Пушкинском округе обновляют Софринский образовательный комплекс
В городском округе Пушкинский приступили к капитальному ремонту Софринского образовательного комплекса. Глава округа Максим Красноцветов проверил ход демонтажных работ и оценил темпы подготовки к основному этапу реконструкции. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Здание на Полевой улице построили в 1970 году. В ходе капремонта здесь полностью заменят инженерные системы, окна и двери, обновят фасад и кровлю. В школе установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Территорию вокруг здания благоустроят:
- обустроят спортивное ядро,
- беговые дорожки.
- установят тренажёры.
«Сейчас на объекте работают порядка 30 человек, выполняются проектные решения, запланирован заход в государственную экспертизу. С учетом опыта прошлых лет работы на объекте начинаем заранее», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.Завершить все работы планируют к 1 сентября следующего года.
Всего в 2026 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в округе запланировали капитальный ремонт шести зданий учреждений образования и начало строительства двух школьных пристроек. Это позволит значительно обновить образовательную инфраструктуру Пушкинского округа.
Капремонт проведут:
- в школе № 1 в Красноармейске на улице Академика Янгеля,
- в двух корпусах Софринского образовательного комплекса — на Полевой улице и в микрорайоне Софрино-1,
- в образовательном комплексе № 7 в Пушкино на улице Кольцовской,
- в двух корпусах детского сада «Ручеёк» в Ивантеевке и Пушкино.