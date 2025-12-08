Достижения.рф

В Пушкинском округе обновляют Софринский образовательный комплекс

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский приступили к капитальному ремонту Софринского образовательного комплекса. Глава округа Максим Красноцветов проверил ход демонтажных работ и оценил темпы подготовки к основному этапу реконструкции. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.



Здание на Полевой улице построили в 1970 году. В ходе капремонта здесь полностью заменят инженерные системы, окна и двери, обновят фасад и кровлю. В школе установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский
Территорию вокруг здания благоустроят:
  • обустроят спортивное ядро,
  • беговые дорожки.
  • установят тренажёры.
​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский
«Сейчас на объекте работают порядка 30 человек, выполняются проектные решения, запланирован заход в государственную экспертизу. С учетом опыта прошлых лет работы на объекте начинаем заранее», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.
Завершить все работы планируют к 1 сентября следующего года.

Всего в 2026 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в округе запланировали капитальный ремонт шести зданий учреждений образования и начало строительства двух школьных пристроек. Это позволит значительно обновить образовательную инфраструктуру Пушкинского округа.
​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский
Капремонт проведут:
  • в школе № 1 в Красноармейске на улице Академика Янгеля,
  • в двух корпусах Софринского образовательного комплекса — на Полевой улице и в микрорайоне Софрино-1,
  • в образовательном комплексе № 7 в Пушкино на улице Кольцовской,
  • в двух корпусах детского сада «Ручеёк» в Ивантеевке и Пушкино.
Кроме того, строители приступят к возведению пристроек к образовательному центру № 2 в Ивантеевке на улице Хлебозаводской и к гимназии № 6 в Ивантеевке на улице Смурякова.
Ирина Паршина

