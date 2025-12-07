В Красноармейске открыли обновлённую детскую библиотеку
В Красноармейске открыли обновлённую детскую библиотеку. Как пишет Медиабанк Подмосковья, теперь юным читателям не нужно подниматься на второй этаж — детский абонемент переехал на первый.
Помещение полностью обновилось после ремонта: здесь выровнили полы и уложили прочный линолеум, оштукатурили и покрасили стены, установили подвесной потолок, добавили яркие светильники и новые двери.
Работы выполнили благодаря поддержке депутата Мособлдумы Александра Легкова и программе инициативного бюджетирования, а общий бюджет составил два миллиона рублей.
Как сотрудники, так и посетители рады обновлениям. Например, Яна Аяши, недавно пришедшая работать в библиотеку, отмечает комфортную атмосферу. Она подчеркивает, что интересы читателей варьируются по возрасту: малыши предпочитают сказки, подростки — детективы, фантастику и научно-популярные книги.
По словам директора библиотеки Ольги Лагодиной, преобразования на детском абонементе будут продолжаться. В ближайшее время здесь появится новая мебель, на которую администрация округа выделила около 500 тысяч рублей.
Кроме того, до конца года сотрудники планируют украсить стены обновленного зала.
