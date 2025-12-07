07 декабря 2025, 22:53

Фото: istockphoto/Fernando Rincon

В Красноармейске открыли обновлённую детскую библиотеку. Как пишет Медиабанк Подмосковья, теперь юным читателям не нужно подниматься на второй этаж — детский абонемент переехал на первый.