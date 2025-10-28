Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве
Авария с участием нескольких автомобилей парализовало движение на ТТК в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, массовое ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца — в районе улице Новая Башиловка. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия пока выясняется.
Водителей попросили заранее планировать поездки и выбирать пути объезда проблемного участка дороги.
