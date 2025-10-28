Достижения.рф

Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

Фото: iStock/CatEyePerspective

Авария с участием нескольких автомобилей парализовало движение на ТТК в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, массовое ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца — в районе улице Новая Башиловка. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия пока выясняется.

Водителей попросили заранее планировать поездки и выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Лидия Пономарева

