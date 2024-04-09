В подарочный набор для новорождённых в Подмосковье добавили новые предметы

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Состав подарочного набора «Я родился в Подмосковье!» расширили, теперь туда входит также противоскользящий коврик для ванной и светоотражающие наклейки на коляску, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорождённых. Поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.Всего в набор «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 предметов, нужных младенцу и молодой маме. Это средства гигиены, лечебная косметика, игрушки, одежда, постельное бельё и прочее. Подарочный набор выдаётся на новорождённого, появившегося на свет в Московской области и зарегистрированного в подмосковном ЗАГС. При рождении двойни или большего числа детей наборы выдаются на каждого малыша.
В министерстве также напомнили, что вместо подарочного набора родители могут выбрать его денежный эквивалент — 20 тысяч рублей.
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