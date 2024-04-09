В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры прошли более 390 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 390 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения, и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 390 тысяч детей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что такая система очень удобна для родителей и делает медосмотры более доступными.
Результаты профилактического медицинского осмотра ребёнка родители могут получить онлайн — через медкарту в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Данные должны поступить туда в течение 45 дней после осмотра.
Читайте также:
Стало известно, кого больше всего «любят» грызть комары
Россиянам раскрыли, когда нужно срочно удалять зубы мудрости
В Центре генных дерматозов за три года вылечили 250 детей с редкими заболеваниями кожи
Лев Каштанов