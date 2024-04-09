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В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры прошли более 390 тысяч детей

09 апреля 2024, 11:35
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 390 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения, и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 390 тысяч детей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что такая система очень удобна для родителей и делает медосмотры более доступными.



Результаты профилактического медицинского осмотра ребёнка родители могут получить онлайн — через медкарту в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Данные должны поступить туда в течение 45 дней после осмотра.

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#диспансеризация
#здравоохранение
#медицина
#дети
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Стало известно, кого больше всего «любят» грызть комары
Врач Асанов заявил о «любви» комаров к чрезмерно «надушенным» людям
08 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/nechaev-kon

Терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявил, что наиболее привлекательными для комаров являются чрезмерно «надушенные» парфюмерией, а также люди с лишним весом.
«Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для назойливых насекомых. Так что, прежде чем отправиться на кардио в ближайшем парке или лесу — обработайте себя репеллентами», — добавил в беседе с NEWS.ru врач.

Кроме этого, обладатели первой группы крови также являются «лакомым кусочком» для этих насекомых.

Ранее врач Видновской КБ, зампред Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов заявил, что утренняя зарядка противопоказана людям с болезнями сердца, а также тем, у кого наблюдаются простудные и инфекционные заболевания.

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#врач
#комары
#насекомые
#природа
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Россиянам раскрыли, когда нужно срочно удалять зубы мудрости
Врач Сумцова заявила о необходимости удаления зубов мудрости при периодонтите
08 апреля 2024, 23:32

Фото: iStock/SbytovaMN

Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что немедленное удаление зубов мудрости необходимо при периодонтите — воспалении тканей.
Кроме того, удалить следует при нехватке места для зубов в челюсти, а также при росте «восьмёрки» под неправильным углом.

«Когда «восьмёрки» растут под неподходящим углом, они могут оказывать давление на соседние зубы, вызывая их смещение», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Сумцова.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявляла, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов. Кроме того, по её словам, здоровью зубов могут навредить некоторые привычки, среди которых жевание на одной стороне, а также склонность грызть ногти.

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#зубы
#стоматолог
#терапевт
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Перечислены самые опасные травмы при езде на электросамокате
Врач Эфендиев предупредил об опасности переломов черепа и внутричерепных гематом
08 апреля 2024, 22:43

Фото: iStock/Angelina Zinovieva

Врач травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава МО Рустам Эфендиев заявил, что наиболее опасными травмами при езде на электросамокатах являются перелом черепа и внутричерепные гематомы.
По его словам, такие повреждения могут грозить летальным исходом.

Он добавил, что переломы в области коленного сустава могут привести к инвалидизации.

«Это переломы в области коленного сустава и последующая инвалидизация. Эти травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей. Чаще такие повреждения происходят на электросамокатах, развивающих скорость свыше 30 км/ч. Также серьёзные травмы головы вплоть до переломов черепа и внутричерепных гематом, что чревато летальным исходом», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эфендиев.

А врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила об опасности золотистого стафилококка, который может проявляться как кишечная инфекция в виде тошноты, рвоты, жидкого стула, высокой температуры, а также гнойных ран на коже.

«Люди могут подхватить стафилококк из-за того, что продукт готовил носитель инфекции, но этот факт не указали в его санитарной книжке. Также могли быть нарушения в технологиях производства. Например, по правилам нельзя нарезать сырое и готовое мясо на одной доске. Это тоже увеличивает шанс столкнуться с инфекциями», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

Она предупредила, что при употреблении блюда стоит обратить внимание на его внешний вид: оно должно быть нормального запаха со свойственными ему цветом и консистенцией.

Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская заявляла, что резко прерывать пост после нескольких недель ограничений и начинать есть тяжёлую, жирную пищу нельзя, так как это опасно для поджелудочной железы.

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#врачи
#инфекция
#скорость
#травмы
#электросамокат
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В Центре генных дерматозов за три года вылечили 250 детей с редкими заболеваниями кожи
08 апреля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение в Научно-исследовательском клиническом институте детства за три года прошли около 250 детей с редкими заболеваниями кожи. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Три года назад на базе НИКИ детства открылся Центр генных дерматозов. Там проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи – буллёзным эпидермолизом, или так называемый «дети-бабочки», ихтиозом, или «дети-рыбки» и другими.
«С такими пациентами работает мультидисциплинарная команда врачей, в которую входят педиатр, дерматолог, иммунолог-аллерголог, гастроэнтеролог, отоларинголог, кардиолог, диетолог, сурдолог и другие специалисты. Кожа таких детей очень хрупкая, и работать с ними может не каждый врач. Всего за три года работы лечение в нашем центре прошли порядка 250 детей», – рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.
Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов можно по направлению лечащего врача. Лечение бесплатное и проводится по полису ОМС. Всю необходимую информацию для родителей детей с редкими заболеваниями можно найти на портале «Детство».

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В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли более 5 тысяч женщин

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Химкинские врачи назвали опасные последствия сенной лихорадки
#минздрав мо
#дети
#заболевания
#кожа
#врачи
#лечение
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли более 5 тысяч женщин
08 апреля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 5 тысяч жительниц Московской области с начала 2024 году прошли маммографическое обследование в медучреждениях региона без предварительного получения направления — по самозаписи, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье открыта самозапись на данный вид диагностики. С начала года этой возможностью воспользовались более 5 тысяч женщин. У 500 из них исследование выявило отклонения. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение», — отметил глава регионального министерства Алексей Сапанюк.
Согласно правилам, в Московской области самостоятельно записаться на маммографию может женщина старше 40 лет и не проходившая это исследование в течение последних двух лет. Коме того, нужно быть прикреплённой к одной из поликлиник, находящихся в ведомстве областного Минздрава.

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#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Работники «Мособлэнерго» сдали на выездных донорских акциях 95 литров крови
08 апреля 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

95 литров крови сдали работники компании «Мособлэнерго» в ходе выездных донорских акций за первые три месяца текущего года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Выездные дни донора в первом квартале 2024 года проводились в аппарате управления компании, а также в шести окружных филиалах — Щёлковском, Коломенском, Раменском, Краснознаменском, Одинцовском и Красногорском. В акциях принял участие 301 работник компании, всего было заготовлено 95 литров донорской крови», — говорится в сообщении.
Дни донора организовал Московский областной центр крови. Все желающие сдать кровь перед донацией прошли обследование, а после процедуры доноры получили чай с печеньем и положенную по закону выплату.

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#донорская кровь
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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Химкинские врачи назвали опасные последствия сенной лихорадки
08 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/Alkimson

В 2024 году весна пришла в Москву и Московскую область раньше обычного. Из-за этого сезон аллергий на пыльцу, который также называют сенной лихорадкой, уже начался.
О том, как бороться с аллергией и каковы могут быть её последствия «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.

«В Москве и Московской области примерно половина населения в той или иной форме страдает от этого заболевания. Половина из них переносит свой недуг легко, второй половине повезло меньше: отёк слизистой носоглотки, «песок» в глазах, слезотечение, кашель и чихание – типичные симптомы поллиноза», — объяснили врачи.
Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо
Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо
При этом, как уточнили специалисты, при тяжёлой форме течения аллергии последствия могут перерасти и в астму, и даже в хроническую обструктивную болезнь лёгких.

Чтобы избежать катастрофических последствий, аллергию надо лечить. Причём, заниматься этим вопросом надо не тогда, когда симптомы аллергии уже заметны невооружённым глазом, а заблаговременно, примерно за полгода до начала сезона аллергий.

«Для этого специальным способом выявляются те аллергены, на которые человек реагирует, и постепенно человека «тренируют» не воспринимать их так бурно. Такое лечение помогает примерно в 80% случаев», — уточнили в Хикинской областной больнице.

Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
При этом, если вы всё же не успели прибегнуть к профилактике и столкнулись с аллергией впервые, специалисты рекомендуют носить солнцезащитные очки, головной убор, мыть волосы каждый раз, приходя с улицы, а также чаще мыть руки. Также необходимо промывать нос солёной водой, сразу снимать уличную одежду, возвращаясь домой, и ежедневно проводить влажную уборку. От занятий спортом на улице, особенно в утреннее время, специалисты рекомендуют отказаться.

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#аллергия
#врачи
#химки
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Люберецкие врачи спасли мужчину, едва не умершего от переедания
08 апреля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь пациента, который чуть не умер из-за переедания во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 58-летний мужчина с жалобами на острую боль в животе, возникшую после праздничного застолья. Обследование выявило у него прободную язву, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвав развитие перитонита. Это жизнеугрожающее состояние может привести к смерти. Как оказалось, у мужчины уже была язва, однако алкоголь и жирная пища, употреблённые во время застолья, усугубили его состояние.
«Кофе, алкоголь, острая и жирная пища могут негативно влиять на состояние желудка и способствовать обострению язвы. Пациенту была выполнена лапароскопическая операция. С помощью трёх небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся отверстие в полтора сантиметра. Операция прошла успешно и заняла полчаса», – рассказал врач-хирург отделения хирургии стационара №1 Люберецкой больницы Виктор Пыжов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. Некоторое время ему придётся соблюдать диету, но позднее он сможет вернуться к привычному образу жизни.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#люберцы
#врачи
#пациент
#операция
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Подмосковный врач Малиновская предостерегла от резкого прерывания поста
08 апреля 2024, 10:00

Фото: Istockphoto / nensuria

Резко прерывать пост после нескольких недель ограничений и начинать есть тяжёлую, жирную пищу нельзя. Это опасно для поджелудочной железы, сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.
«Срыв на полпути очень опасен, если человек несколько недель постился, а потом наедается тяжёлой пищей. Это прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем – в реанимацию», – сказала Малиновская РИА Новости.
Другая опасность, которая грозит ярым приверженцам поста, – недостаток углеводов. Он может привести к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Это вызовет голодание мозга, а в особо тяжёлых случаях – гипогликемическую кому.
«Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту и голод, ваша речь заторможена, вы раздражительны, и у вас появились мышечные судороги, немедленно обратитесь к врачу», – подчеркнула врач.
Она заключила, что ни в коем случае нельзя пытаться исправить ситуацию самостоятельно, начав употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу.

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