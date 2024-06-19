В подъездах Подмосковья привели в порядок более 650 информационных стендов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше 650 заявок по приведению информационных стендов в подъездах многоквартирных домов в соответствие с нормами, выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Работы по приведению в порядок информационных стендов провели сотрудники подмосковных управляющих компаний под контролем инспекторов надзорного ведомства», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что на информационном стенде в подъезде должны быть размещены контакты управляющей компании, телефоны и адреса аварийно-диспетчерских служб, а также уведомления о предстоящих работах и об изменении тарифов ЖКХ.
Пожаловаться на отсутствие информационного стенда или нехватку размещённой на нём информации можно в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области.
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Лев Каштанов