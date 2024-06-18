В Подмосковье по заявкам жильцов более 300 подъездов установили пандусы

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области в более чем 300 подъездах установили и отремонтировали пандусы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона с начала года выполнили по заявкам жителей более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах. Пандус в многоквартирном доме обеспечивает комфорт при спуске и подъёме, что особенно важно для маломобильных граждан и для жителей, имеющих маленьких детей», – говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, управляющие организации должны следить за наличием таких приспособлений, обеспечивать исправную работу платформ, пандусов и подъёмников, а если необходимого оборудования нет, устанавливать его.
«Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию. Она обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъёмной платформы и других элементов доступной среды», – отметили в ведомстве.Важно создать для каждого жильца многоквартирного дома комфортные условия, подчеркнули там.
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Лора Луганская