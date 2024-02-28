В Подмосковье 1 марта стартует «Фестиваль финансовой культуры и грамотности»

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области
В Московской области пройдет ежегодный Фестиваль финансовой культуры и грамотности. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках фестиваля участники смогут выбрать подходящие для себя активности из широкого спектра программ и мероприятий.
Стоит отметить, что целью фестиваля является помощь всем участникам не только узнать что-то новое и умение правильно их использовать.
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«Для школьников и студентов колледжей будут организованы уроки финансовой грамотности с практическими заданиями и квест. Также для людей старшего возраста на базе клубов «Активного долголетия» будут проведены вебинары и лекции о финансовом мошенничестве. Воспитанники семейных центров смогут посетить лекции и узнать, как обезопасить себя от финансовых преступников. Кроме того, для всех желающих будут организованы игры, квизы и другие активности на стенде Московской области на ВДНХ», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева