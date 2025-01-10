В Подмосковье 11 и 12 января проведут акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Экологические акции по сбору вторсырья на переработку проведут волонтёры в ближайшие выходные — 11 и 12 января — в четырёх городских округах Московской области, принять участие в акциях могут все желающие, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе акций на переработку будет принимать пластик, макулатуру, металл и стекло. Все отходы должны быть чистыми и сухими. Приглашаются также добровольцы, которые помогут с сортировкой и погрузкой собранного вторсырья», — говорится в сообщении.В субботу, 11 января, акции будут проходить в Химках по адресу: улица Германа Титова, дом №14/1 с 12:00 до 13:00, а также в Домодедове возле гипермаркета «Лента» на улице Кирова (строение №28) с 10:00 до 10:20 и на парковке у ТЦ «Форус» (улица Гагарина, дом №37) с 10:30 до 10:40.
12 января сбор вторсырья будет проходить в Химках на улице Германа Титова, дом №14/1 с 12:00 до 13:00, в Мытищах по адресу: улица Мира, дом №32 корпус 2 с 12:00 до 14:00 и в Долгопрудном на улице Набережная, дом №35 с 12:00 до 13:30.
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Лев Каштанов