В Подмосковье 21-летняя студентка украла сбережения пенсионерки
Сотрудники полиции Московской области задержали подозреваемую в крупном мошенничестве, в результате которого два года назад пенсионерка из Подмосковья потеряла все свои сбережения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным следствия, в 2023 году злоумышленники под различными предлогами убедили пожилую женщину перевести им 8,8 миллиона рублей.
Почти два года подозреваемые оставались на свободе, пока правоохранителям не удалось установить личность одной из соучастниц.
Ей оказалась 21-летняя жительница Новосибирска. Девушку задержали по месту жительства сотрудники уголовного розыска, выехавшие в командировку. Сейчас она заключена под стражу, полицейские продолжают розыск других участников преступной схемы. Возбуждено уголовное дело.
