В Подмосковье 21-летняя студентка украла сбережения пенсионерки

30 августа 2025, 12:41

Студентку из Новосибирска задержали за участие в мошенничестве на 8,8 млн рублей

Фото: Istock / Yazid Nasuha

Сотрудники полиции Московской области задержали подозреваемую в крупном мошенничестве, в результате которого два года назад пенсионерка из Подмосковья потеряла все свои сбережения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление МВД.