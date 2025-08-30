Достижения.рф

Два человека погибли при лобовом столкновении машин в Туве

Фото: iStock/Anton Novikov

Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



На федеральной автодороге Р-257, на 840-м километре, произошла автомобильная авария. Согласно информации ведомства, в результате столкновения погибли два человека, а шесть получили травмы, среди которых есть один ребенок.

На месте происшествия полиция проводит работу по выяснению обстоятельств и причин ДТП.

Екатерина Коршунова

