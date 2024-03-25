15 пострадавших при теракте в «Крокусе» уже получили выплаты от Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Выплаты от Московской области получили уже 15 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Такие данные привела министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«На сегодняшний день правительство Московской области направило денежные выплаты 15 пострадавшим. Эта работа продолжается», – сказала министр журналистам.Болатаева уточнила, что в центр помощи обратили более 1,7 тыс. человек. Это были как очные обращения, так и звонки. По её словам, очно обратились 220 человек. В основном они задали вопросы, связанные с поиском родных.
Все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области. В воскресенье вечером Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
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Лора Луганская