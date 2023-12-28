В Подмосковье 27 тысяч жителей сельской местности смогли пройти диспансеризацию

Фото: пресс-служба министертсва социального развития Московской области
Для посещения диспансеризации для пенсионеров организовали 54 автобуса от социальных центров.
«Более 27 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники региона для прохождения диспансеризации. Это позволяет своевременно выявлять и предупреждать заболевания среди старшего поколения», - отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что для получения бесплатного транспорта до больницы нужно подать заявку в учреждение здравоохранения.
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