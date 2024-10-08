В этом году в Московской области почти 600 детей-сирот обеспечили жильём

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Московской области дети, оставшиеся без опеки родителей, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Из 579 детей-сирот, обеспеченных жильём, только 94 решили воспользоваться квартирой по договору специального найма.«У нас в регионе действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили более 8 тысяч сирот, а очередность на квартиры у нас и вовсе отсутствует. В этом году мы уже обеспечили жильем почти 600 детей-сирот. Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Жилищный сертификат позволяет самостоятельно приобрести жильё не только в городском округе по месту жительства, но и в других городах Московской области, в то время как при покупке квартира сразу переходит в собственность.
Кроме того, использование жилищного сертификата позволяет использовать собственные средства, в том числе для покупки жилья большей площади.
Ведомство напомнило, что федеральный закон предусматривает выдачу сертификатов молодым людям с 23 лет. Однако Московская область стала первым регионом, где этот возраст снижен до 18 лет.
В этом году почти тысяча детей-сирот получат собственное жильё.
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Дайана Хусинова