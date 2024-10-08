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В этом году в Московской области почти 600 детей-сирот обеспечили жильём

08 октября 2024, 10:01
Фото: Министерство социального развития Московской области

Фото: Министерство социального развития Московской области

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В Московской области дети, оставшиеся без опеки родителей, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«У нас в регионе действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили более 8 тысяч сирот, а очередность на квартиры у нас и вовсе отсутствует. В этом году мы уже обеспечили жильем почти 600 детей-сирот. Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Из 579 детей-сирот, обеспеченных жильём, только 94 решили воспользоваться квартирой по договору специального найма.



Жилищный сертификат позволяет самостоятельно приобрести жильё не только в городском округе по месту жительства, но и в других городах Московской области, в то время как при покупке квартира сразу переходит в собственность.

Кроме того, использование жилищного сертификата позволяет использовать собственные средства, в том числе для покупки жилья большей площади.

Ведомство напомнило, что федеральный закон предусматривает выдачу сертификатов молодым людям с 23 лет. Однако Московская область стала первым регионом, где этот возраст снижен до 18 лет.

В этом году почти тысяча детей-сирот получат собственное жильё.

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#людмила болатаева
Жителей Подмосковья предупредили о звонках от лжеэнергетиков
08 октября 2024, 10:36

Фото: iStock/Diy1

Новую схему обмана начали использовать мошенники в Московской области, теперь они представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом бесплатной замены счётчиков выманивают у собеседников код доступа к сайту госуслуг. Об этом жителей предупредили в Мингосуправления региона.
«Звонящие обращаются к абоненту по имени и отчеству, могут даже назвать его адрес. Если человек соглашается на замену счётчиков, ему приходит сообщение с номером заказа. Затем мошенники заявляют, что им нужен номер СНИЛС или скан паспорта, и после этого на телефон жертвы приходит код подтверждения, который, якобы, следует продиктовать собеседнику. На самом деле это код доступа гражданина к его аккаунту на «Госуслугах», с его помощью мошенники получают доступ ко всем персональным данным абонента», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что если поступает такой звонок, разговор следует немедленно прервать, не выполняя никаких требований собеседника. Нельзя сообщать никому свои персональные данные, а всю информацию нужно проверять самостоятельно в надёжных источниках.

Больше информации о кибербезопасности размещено по ссылке.

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Детсад на 150 мест в домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» готов на 44%
08 октября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, строительная готовность объекта в настоящее время составляет 44%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж оконных блоков и витражей, обустройство инженерных систем. Строительство идёт в соответствии с принятым графиков», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, в трёхэтажном детском саду общей площадью около двух с половиной тысяч квадратных метров можно будет разместить шесть групп, для каждой из которых предусмотрены свои спальни, буфетные, санузлы и раздевалки. Кроме того, в здании будут физкультурный и музыкальный залы, кружковая, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и медпункт.

На прилегающей территории обустроят шесть игровых площадок с теневыми навесами.

В министерстве напомнили, что строящийся детский сад — уже второй в ЖК «Прибрежный Парк». Первый — на 300 мест — построен и введён в эксплуатацию.

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В конкурсе «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» Подмосковье представят 632 участника
08 октября 2024, 10:06

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Московскую область на конкурсе представят 632 участника, которые решили попробовать свои силы, чтобы заявить о себе на всю страну, реализовать свой медиапотенциал и побороться за призовой фонд в 15 миллионов рублей от партнёров проекта.
Проект «ТопБЛОГ» — это первый образовательный проект для авторов и создателей контента, который помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

Конкурс «Спецноминации 2.0» стартовал в июле этого года, и от Московской области было подано 632 заявки. Участники выбирали тематические спецноминации, выполняли задания, публиковали контент и проходили образовательные модули.

Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме в конце осени. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности, включая стажировки, онлайн-курсы, собственные рубрики и консультации по медиапродвижению.

До 30 ноября все желающие могут пройти образовательную программу «Медиалаборатория» на сайте проекта.

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Порядка 26 тысяч жителей Московской области изучили основы кибербезопасности
08 октября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

С начала года 26 тысяч пользователей изучили основы кибербезопасности на региональном портале, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» был запущен в конце 2022 года и с тех пор регулярно обновляется, помогая жителям совершенствовать свои навыки в области киберграмотности.

Теперь в этом разделе стали доступны три новые темы: «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх» и «Социальные сети».

В рамках первой темы пользователи могут ознакомиться с информацией о существующих киберугрозах для онлайн-покупателей, узнать, как выбрать безопасный интернет-магазин и какие правила следует соблюдать для безопасного шопинга.

Тема «Защита данных в онлайн-играх» поможет узнать о возможных угрозах, возникающих в мире онлайн-игр, и о том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, пользователи смогут разобраться в опасностях, существующих в социальных сетях, узнать, как обезопасить свой аккаунт, и получить инструкции о том, что делать, если профиль был взломан, в новой статье «Социальные сети».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 8 октября составила пять баллов
08 октября 2024, 09:44

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Степень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро вторника, 8 октября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ярославское. Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Рублёво-Успенское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали 1,1 млн машин, что на один процент больше средних значений прошлого месяца.

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#подмосковье
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В Серпухове 5 октября завершился фестиваль «Объектив России»
08 октября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

5 октября завершился фестиваль «Объектив России», организованный Серпуховским историко-художественным музеем. Мероприятие проводилось уже второй раз и объединило как профессиональных фотографов, так и любителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Завершение фестиваля было приурочено ко Дню рождения известного мастера пикториальной фотографии Николая Андреева, уроженца Серпухова, чьи последователи сегодня используют старинные методы фотопечати и создают произведения искусства в разных жанрах, сохраняя при этом уважение и интерес к его творчеству.

В день закрытия фестиваля участники собрались в фондохранилище галереи «Каретный сарай» Серпуховского музея, где прошёл мастер-класс по фотосъёмке «Романтический образ в портрете». На нём присутствовали фотомодель из Вьетнама Анна Ву и известные фотохудожники Юрий Сурков и Владимир Стёпин.

Участники изучили особенности романтического портрета и сделали снимки. Затем состоялся просмотр работ с комментариями профессионалов, среди которых был фотограф Владимир Лосман.

Во время вечера обсуждались различные аспекты фотоискусства, подводились итоги сезона, делились впечатлениями и открытиями, сделанными за год. Поэтесса Ольга Грачёва прочитала стихотворение, посвящённое Серпухову.

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Экс-чиновнику Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищения
08 октября 2024, 08:19

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывший заместитель председателя правительства Московской области, экс-глава Департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Дмитрий Куракин может получить 17 лет колонии строгого режима. Он обвиняется в хищениях леса из воинских частей.
Именно такой срок запросил для подсудимого прокурор, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы прений сторон. Кроме того, обвинение потребовало взыскать с виновного штраф в размере пятикратного размера полученной им взятки в сумме 500 миллионов рублей. А также лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-управленческих функция в органах государственной власти и в Вооружённых силах РФ.

Как установили следователи, Куракин вместе с сообщниками из числа чиновников Минобороны и сотрудников подведомственных организаций с 2014 года организовал по фиктивным документам на территории воинских частей Западного военного округа вырубку здорового леса под видом санитарной. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблениями должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

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Биолог Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака
08 октября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Chinnapong

Биолог Вячеслав Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
«Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — пояснил он.

Биолог заявил, что вакцину будут вводить пациентам с установленным диагнозом в рамках терапии после операции. Она будет подбираться индивидуально для каждого человека, основываясь на его геноме и геноме опухоли. Основной её задачей является предотвращение рецидивов после удаления новообразований.

Он отметил, что эта вакцина эффективна не для всех видов рака, а только для определенных. На данный момент она подходит для меланомы, а в будущем могут быть добавлены рак легких, некоторые виды рака желудочно-кишечного тракта и рак почки.

Ранее сообщалось, что 57-ленюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника, спасли врачи Зарайской больницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Центробанк России объявил о начале «монетной недели»
08 октября 2024, 07:47

Фото: iStock/blinow61

Центробанк РФ сообщил, что с 7 по 20 октября в России можно обменять монеты на бумажные деньги. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎Банк России».
Сообщается, что теперь обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. Также в отделениях банков можно без комиссии положить монеты на счет.

По данным канала, в акции участвуют около 4 000 отделений 159 банков и более 3 500 торговых точек. Помимо этого, отмечается, что во время весенней акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки свыше 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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