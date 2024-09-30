В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 320 человек

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Новые квартиры и жилищные сертификаты получил 321 переселенец из аварийного жилья в пятнадцати округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Из аварийного жилищного фонда на прошлой неделе расселили 321 человека из 142 помещений. Общая площадь расселённого аварийного жилья составила свыше 5,9 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Переселенцы получили квартиры в новостройках, на вторичном рынке, в свободном жилищном фонде, а некоторым из них выплатили выкупную стоимость или предоставили сертификаты, позволяющие купить жилплощадь в любом районе области.
Расселённые аварийные помещения расположены в следующих городских округах: Шатура, Богородский, Талдомский, Волоколамский, Солнечногорск, Воскресенск, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Пушкинский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Клин и Зарайск.
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Лев Каштанов