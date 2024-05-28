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В Подмосковье активизировались пушистые мухи-опылители жужжалы

28 мая 2024, 22:19
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Энтомологи заметили на подмосковных полях необычных насекомых-опылителей. Это жужжалы, напоминающие пушистых мух, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Жужжалы – очень интересное семейство мух. Эти любители цветочного нектара выполняют полезную работу по опылению цветов. Однако их личинки являются паразитами, приносящими вред другим насекомым, таким как пчёлы. В Подмосковье обитают пять видов жужжал, занесённых в Красную книгу Московской области: жужжало малое, жужжало разноцветное, лохматка-приведение, печальница изменчивая и печальница угольная», – пояснил Фирсов.
Жужжалы в регионе можно встретить на полях и лесных опушках. Внешне они напоминаю пушистых шмелей, но меньше по размеру и имеют однотонную окраску. Отличительная особенность жужжал – пара прямых крыльев, которыми они могут совершать до 500 взмахов в секунду и зависать в воздухе, как колибри, чтобы достать хоботком сладкий нектар.



Министр напомнил, что краснокнижных представителей флоры и фауны уничтожать запрещено – за это предусмотрено административное наказание.

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#подмосковье
Кому платить больше: Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы
Минфин РФ внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы
28 мая 2024, 22:57

Фото: istock / mizar_21984

Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Сведенья размещены на сайте ведомства.
С целью обеспечения реализации поручений президента РФ Владимира Путина по некоторым социально значимым вопросам предложено внести изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

«Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства», — сказано в тексте.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в ходе разработки поправок ведомство опиралось на рекомендации Государственной Думы.

Как утверждает Силуанов, принятие предлагаемых изменений поможет обеспечить стабильные и предсказуемые условия для населения, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, а также улучшить экономическое благосостояния России.

Минфин введет прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан с доходами от 2,4 миллиона рублей — это 200 тысяч рублей в месяц. Налоги будут браться не со всей суммы дохода, а с превышения лимита.

Для физлиц новая шкала НДФЛ выглядит так:
  • от 2,4 до 5 млн руб. — 15%;
  • от 5 до 20 млн руб. — 18 %;
  • от 20 до 50 млн руб. — 20 %;
  • более 50 млн руб. — 22 %;
  • для остальных НДФЛ сохранится на уровне 13 %.
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#минфин
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Глава Павлово-Посадского округа Семёнов принял обращения жителей Электрогорска
28 мая 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями и сотрудниками ответственных служба провёл обход города Электрогорска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Обход начали с городской больницы. Осмотрели хирургическое отделение, где отремонтировали крышу. Также подрядчик покрасил стены, привёл в порядок потолок и напольное покрытие. Скоро отделение вновь откроется для пациентов», – рассказал Семёнов.
Проехала комиссия и по частному сектору. Жители задавали многочисленные вопросы об окосе травы, уборке смёта с дорог, покраске стоек дорожных знаков и сбору мусора у контейнерных площадок. Все замечания взяты на контроль.

Затем осмотрели территорию вокзала. Она находится в неприглядном состоянии.
«Поручил профильному заместителю связаться с руководством и решить вопрос по наведению порядка на объекте. Заехали в городской парк и на стадион. Есть замечания по окосу травы и содержанию детской игровой площадки. В некоторых местах нет лавочек и урн. Поручил подрядчику и руководству учреждений привести всё в должный вид», – отметил глава.
Он добавил, что получает много жалоб от жителей по поводу бесхозных машин на парковках возле домов, которые уже давно загромождают дворы. Семёнов поручил разобраться с проблемой вместе с госавтоинспекцией.

Как отметили в администрации, по результатам обхода часть недочётов уже начали устранять. Работы по оставшимся выполнят в установленные сроки.

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#павловский посад
#электрогорск
#глава
#подмосковье
#московская область
#жители
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Временно трудоустроить этим летом планируют 20 тыс. подмосковных подростков
28 мая 2024, 22:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Период летних каникул ещё официально не начался, но уже на данный момент трудоустроены свыше 2 тыс. ребят. Больше всего таковых – в Балашихе, Орехово-Зуевском и Ленинском городских округах», – отметил парламентарий.
Голубев напомнил, что в 2024 году Минсоцразвития Московской области заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов региона, чтобы обеспечить подростков рабочими местами. Он добавил, что летом больше всего среди молодых людей востребованы такие позиции, как вожатый, лаборант и озеленитель территорий.

«Помимо зарплаты подростки получают материальную поддержку из бюджета Подмосковья, которую им выплачивает областной центр занятости. При условии полного месяца работы сумма выплаты немного превышает 2,4 тыс. рублей», – уточнил депутат.
По словам Голубева, ожидается, что за этот год временно трудоустроиться смогут более 30 тыс. подростков.

Правила трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет можно найти на сайте Мособлдумы.

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#мособлдума
#андрей голубев
#трудоустройство
#работа
#каникулы
#подростки
#подмосковье
#московская область
#депутат
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Климатолог Киселев: Затопление курортных городов из-за ливней летом возможно
28 мая 2024, 22:01

Фото: iStock/Animaflora

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев заявил, что этим летом возможны погодные аномалии и затопления, в частности курортных городов России из-за ливней.
«Если говорить о статистике Росгидромета – по сравнению с концом прошлого века, число подобных событий увеличилось вдвое. Причём это увеличение происходит за счёт двух факторов: наводнения, ливни и засухи в разных регионах, а также ветровые нагрузки. Поэтому общая тенденция такова, что аномальные погодные явления летом возможны», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Киселев.

Однако, подчеркнул специалист, и утверждать, что катаклизмы обязательно случатся, тоже нельзя.

До этого, 26 мая, из берегов вышла река Дебед, протекающая на севере Армении. Сообщалось, что один человек погиб после разрушения дорог и мостов в результате наводнения.

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#природа
#погода
#россия
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Большая часть социальных учреждений Подмосковья оснащена устойчивым интернетом
28 мая 2024, 21:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные власти активно снабжают устойчивым и доступным интернетом социальные учреждения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, а также комиссий Госсовета на выставке-форуме «Россия».
«Существует государственная программа, которая ставит своей задачей доступный интернет, устойчивую связь и оснащение ими всех учреждений – прежде всего школ, библиотек, медучреждений, чтобы это стало нормой. За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно, и человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области успешно внедряют цифровизацию в разные сферы.
«За эти годы мы существенно внедрили «цифру» в здравоохранение – это и запись к врачу, и телемедицина, и планшеты для работы бригад скорой помощи. Ещё одна сфера – работа общественного транспорта. Сюда относятся безналичная оплата, возможность видеть, когда придёт твой автобус. В сфере образование можно записать ребёнка в школу или детский сад, вести школьный дневник. Всё это очень удобно для человека», – перечислил губернатор.
Он подчеркнул, что во главе угла стоит обратная связь с жителями, которая позволяет видеть в Московской области актуальную карту, меню проблем каждого населённого пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать.

При этом губернатор отметил, что некоторые моменты требуют доработки. Опрос среди 74 глав регионов показал большой спрос на усиление и улучшение качества связи вдоль автомобильных и железных дорог. Особенно это касается удалённых территорий страны.

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#интернет
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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В Армении заявили о приостановке вещания первого российского канала
28 мая 2024, 21:42

Фото: iStock/simpson

В армянском мультиплексе прекращена трансляция первого российского канала. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высоких технологий Армении.
Ранее сообщалось, что власти Армении намерены расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов. Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в марте обещал заняться решением проблемы вещания телеканалов из России в стране.

В понедельник 27 мая по всей Армении вспыхнули протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре Еревана полиция задержала несколько десятков граждан, которые пытались блокировать столичную улицу Абовяна.

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#армения
#телевидение
#россия
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Автоэксперт Сажин сравнил переименование ГИБДД в ГАИ с баснями Крылова
28 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/huettenhoelscher

Автоэксперт Владимир Сажин поделился, что не видит смысла в переименовании Госавтоинспекции из ГИБДД к историческому названию ГАИ.
По его словам, такая мера напомнила ему басни писателя Ивана Крылова.

«Вы друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь. От перестановки мест слагаемых итог меняться не будет. А все затраты с переименованием, разбрендированием автомобилей, изменением табличек, формы нашивок, печатей и много другого влетит государству в копеечку. Для чего это было сделано, непонятно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

При этом он выразил уверенность в том, что с возвращением исторического названия престиж Госавтоинспекции возрастёт, желающих работать в ней прибавиться, а количество стражей порядка на дорогах увеличится.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге выросло число нарушений правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Как передаёт «Петербургский дневник», в этом году уже было возбуждено более 5 100 исполнительных производств по соответствующим статьям, сами граждане заплатили в городе почти 2 млн рублей штрафов за нарушения.

Ранее стало известно, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ).

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#гибдд
#штраф
#права
#нарушения
#гаи
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IT-эксперт Геллер заявил о бесполезности блокировки номеров мошенников
28 мая 2024, 21:18

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявил, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.
По его словам, мошенники имеют, как правило, много карт и могут перезвонить с другого номера.

Однако блокировка может стать сигналом для оператора связи, после которого номер будет внесён в специальные списки нежелательных телефонов.

«Вы можете заблокировать номер, скорее всего, он попадёт в базу сомнительных номеров у оператора или провайдера. Если будет много блокировок, они его могут отключить. Но это не панацея, так как нет ничего проще, чем сменить номера. И их очень много у мошенников. От одного конкретного номера вы так избавитесь, но они могут перезвонить с другого номера», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Геллер.

Он добавил, что бороться с таким мошенничеством крайне сложно.

Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области сообщили, что мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности.

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#мошенники
#телефон
#безопасность
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В Истре сообщили о планах по ремонту теплосетей и котельных
В Истре состоялось совещание по вопросам ремонтов на теплосетях и в котельных
28 мая 2024, 20:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

В Истре состоялось рабочее совещание по вопросу предстоящих ремонтов на теплосетях и в котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.
В связи с приостановкой котельных для проведения работ ожидается отключение горячего водоснабжения с 1 июня на две недели.

Начиная с этого дня коммунальные службы округа начнут готовить оборудование к новому отопительному сезону. У них есть всего три месяца для выполнения большого пласта работ.

В частности, специалисты АО «Истринская Теплосеть» приступили к замене труб теплоснабжения на отрезке от котельной №4 до центрального парка Истры, и до драматического театра. Также идут работы в Дедовске и на Энергетиков.

Кроме того, предстоит провести планово-ремонтные работы в котельных. Только АО «Истринская Теплосеть» владеет 63 объектами и 17 центральными тепловыми пунктами.

Как сообщила глава округа Татьяна Витушева, предстоит выполнить много работы, но все планируется завершить в срок, к началу нового отопительного сезона.

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#подмосковье
#татьяна витушева
#ремонт
#котельная
#теплоснабжение
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