В Подмосковье активизировались пушистые мухи-опылители жужжалы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Энтомологи заметили на подмосковных полях необычных насекомых-опылителей. Это жужжалы, напоминающие пушистых мух, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Жужжалы – очень интересное семейство мух. Эти любители цветочного нектара выполняют полезную работу по опылению цветов. Однако их личинки являются паразитами, приносящими вред другим насекомым, таким как пчёлы. В Подмосковье обитают пять видов жужжал, занесённых в Красную книгу Московской области: жужжало малое, жужжало разноцветное, лохматка-приведение, печальница изменчивая и печальница угольная», – пояснил Фирсов.Жужжалы в регионе можно встретить на полях и лесных опушках. Внешне они напоминаю пушистых шмелей, но меньше по размеру и имеют однотонную окраску. Отличительная особенность жужжал – пара прямых крыльев, которыми они могут совершать до 500 взмахов в секунду и зависать в воздухе, как колибри, чтобы достать хоботком сладкий нектар.
Министр напомнил, что краснокнижных представителей флоры и фауны уничтожать запрещено – за это предусмотрено административное наказание.
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