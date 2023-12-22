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В Подмосковье было ликвидировано 357 «опасных троп» на территории ж/д станций

22 декабря 2023, 09:50
Фото: istockphoto / Serjio74

Фото: istockphoto / Serjio74

С начала 2023 года на территории ж/д транспорта в Подмосковье ликвидировали 357 «опасных троп», установили 116 камер. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В рамках заседании профильного комитета Мособлдумы были подведены итоги развития железнодорожной инфраструктуры в 2023 году.

«В Московской области особое внимание уделяют и снижению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2023 году в регионе установили 242 информационных щита, ликвидировали 357 «опасных троп», установили 4 300 м железобетонного и металлического ограждения», - отметила заместитель начальника управления – заведующий отделом железнодорожного и водного транспорта Минтранса МО Ксения Шупель.


Стоит отметить, что также было проведено порядка 500 лекций и разъяснительных работ со школьниками и студентами в образовательных учреждениях по всей Московской области.

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#железные дороги
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В Красногорске прошло закрытие XХI Рождественских образовательных чтений
22 декабря 2023, 10:23

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Московской области подвели итоги Года педагога и наставника в рамках закрытия XХI Московских областных Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Закрытие XХI Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» прошло в Доме Правительства Московской области.

«Рождественские чтения проходят уже более 20 лет, и нам удается продолжать и развивать эту добрую традицию. В этом году для 860 тыс. школьников прошло более 1 тыс. мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок, концертов и паломнических поездок», — поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Также в рамках мероприятия прошло торжественное вручение наград Правительства Московской области священнослужителям и руководителям православных школ.

Стоит отметить, что за 2023 год свыше тысячи педагогов Подмосковья получили ведомственные и государственные награды.

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#подмосковье
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Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук
22 декабря 2023, 10:13

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом ТАСС сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Народного артиста России не стало минувшей ночью.

Театральный режиссёр занимал пост художественного руководителя театра «Шалом» с 1987 по 2021 годы. Эта площадка является единственным профессиональным еврейским театром в России. В его репертуаре акцент делается на еврейской культуре и традициях, однако есть большое количество постановок, рассчитанных на представителей разных национальностей.

Кроме того, Левенбук является членом Общественного совета Российского еврейского конгресса.

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#россия
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В Мытищах ввели в эксплуатацию третий корпус ЖК «Мытищи Парк»
22 декабря 2023, 09:25

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье ввели в эксплуатацию новый дом на 1766 квартир в ЖК «Мытищи Парк». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Ещё один корпус ЖК «Мытищи Парк» получил разрешение на эксплуатацию от министерства жилищной политики Подмосковья.

«Площадь квартир в новом корпусе варьируется от 20,3 до 80,2 кв. метров, форматы — от студий и однокомнатных квартир до четырехкомнатных вариантов.<…> Все квартиры в новом корпусе передадут с отделкой и установленным сантехническим оборудованием в ванных комнатах и санузлах<…>», - отметили в ведомстве.

Также жилой комплекс находится в 10 км от МКАДа. Кроме этого недалеко от ЖК находится железнодорожная станция «Строитель», которую в 2024 году включат в МЦД-5.

Стоит отметить, что всего в комплексе будет построено четыре корпуса жилых домов, многоуровневые парковки и объекты социальной инфрастурктуры.

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#железнодорожная
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Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год
Врач Залетова: игристое на Новый год лучше заменить вином или крепким алкоголем
22 декабря 2023, 04:55

Фото: istockphoto / yacobchuk

Врач-диетолог Татьяна Залетова из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии заявила, что шампанское и другие игристые напитки не самые благоприятные для здоровья, особенно при проблемах с поджелудочной железой.
В интервью РИА Новости, она отметила, что эти напитки, особенно газированные и холодные, могут вызвать спазмы в пищеварительных железах, ухудшая отток желчи и поджелудочного сока при употреблении жирной пищи.

По словам специалиста, это часто становится причиной проблем с поджелудочной железой или желчным пузырем в новогоднюю ночь. В случае наличия таких заболеваний лучше отказаться от шампанского и выбрать вино или крепкий алкоголь.

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Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие «умного» электросчетчика
Юрист Сергеев: за отсутствие умных счетчиков не будут штрафовать до 2024 года
22 декабря 2023, 04:20

Фото: iStock.com/Evgen_Prozhyrko

Введение штрафов за неустановку умных счетчиков отложено до 1 января 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Сергей Сергеев.
Он отметил, что после истечения срока моратория на применение штрафных санкций, поставщикам электроэнергии и сетевым организациям не будут налагать штрафы за отсутствие умных счетчиков до 2024 года.

Сергеев пояснил, что вопрос о применении штрафов стал проблемой из-за несовершенства механизма. Возникли споры относительно того, кого именно следует штрафовать — гарантирующего поставщика или сетевую организацию.

Однако, в случае окончания моратория, по его мнению, штрафы скорее всего будут применяться к сетевым организациям.

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#штрафы
#счётчики
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Актер из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет
Актер Сергей Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет
22 декабря 2023, 01:18

Фото: iStock/SergeyPankratov

Актер Сергей Пепеляев, известный по фильму «Географ глобус пропил», скончался в возрасте 32 лет, сообщили в Тольяттинском драматическом театре «Колесо».
Смерть была вызвана «внезапной болезнью».

Роль старшеклассника в культовом фильме «Географ глобус пропил» стала единственной актерской работой Пепеляева в кино.

С 2017 по 2020 годы артист работал в Перми в театре «У Моста», а в 2023-м присоединился к труппе Тольяттинского драматического театра.

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#смерть
#ссср
#артист
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Жителям Подмосковья рассказали о работе органов ЗАГС в новогодние праздники
21 декабря 2023, 22:52

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Составлен график приёма граждан сотрудниками органов ЗАГС в период новогодних праздников. Приём будет проходить в подмосковных многофункциональных центрах, сообщили в Главном управлении ЗАГС Московской области.
2 января будет осуществляться регистрация рождения, смерти, а также выдача повторных документов.

С 3 по 6 января можно будет воспользоваться всеми видами регистрации актов гражданского состояния.

Часы работы – с 9 до 18 часов.

31 декабря 2023 года, а также 1, 7 и 8 января 2024 приёма граждан проводиться не будет.

Подробная информация о режиме работы в праздничные дни с адресами МФЦ размещена на сайте управления. Нужно найти раздел «Документы», затем подраздел «Гражданам» и перейти к вкладке «График приёма граждан».

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#новый год
#праздники
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели предостерегли от катания с необорудованных горок
21 декабря 2023, 22:14

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды в местах массового катания со снежных и ледяных горок в городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели разъяснили, что катание со стихийных возвышенностей грозит риском для здоровья. Особое внимание сони уделили любителям надувных саней.
«Ватрушки» травмоопасны, так как во время спуска ими нельзя управлять. Надувные сани не имеют тормозных устройств, а скорость развивают приличную. Ещё любители острых ощущений привязывают их к снегокатам и снегоходам. Подобные эксперименты зачастую приводят к печальным последствиям», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали жителям кататься на тюбингах только на специально подготовленных трассах. Кроме того, нельзя задерживаться на старте и во время спуска, вставать на надувную камеру и скреплять «паровозиком» несколько саней.

Спасатели также советуют обходить стороной горки, не отвечающие требованиям безопасности. Их можно узнать по запрещающим табличкам и выставленным ограждениям.

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#подмосковье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поблагодарила своих общественных помощников
21 декабря 2023, 21:57

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась со своими общественными помощниками. Всего в этом качестве в уходящем году работали 19 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Хочу сказать вам большое спасибо за работу, которую вы проводите на общественных началах. Несмотря на то, что вас всего 19 человек, работа проделана значительная. Вы проконсультировали более 1 тыс жителей, тем самым посодействовав в восстановлении нарушенных прав. Почти 90 людям помогли подготовить обращение в мой адрес», — отметила Фаевская.
Она добавила, что общественные помощники приняли участие в 1 тыс мероприятиях, затрагивающих интересы и права граждан. Их силами проведено свыше 270 просветительских мероприятия правовой направленности. Они были приурочены ко Дню защиты прав потребителей, Дню защиты детей и Дню знаний.

Помимо этого, общественники участвовали в неделе и декаде приёма граждан в муниципальных общественных приемных «Единой России». Всего на совместных приёмах рассмотрели более 100 обращений.

Фаевская также вручила Почётную грамоту «За заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области» своему помощнику в Воскресенске Марине Николаевой.

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