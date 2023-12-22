В Подмосковье было ликвидировано 357 «опасных троп» на территории ж/д станций

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С начала 2023 года на территории ж/д транспорта в Подмосковье ликвидировали 357 «опасных троп», установили 116 камер. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В рамках заседании профильного комитета Мособлдумы были подведены итоги развития железнодорожной инфраструктуры в 2023 году.
Стоит отметить, что также было проведено порядка 500 лекций и разъяснительных работ со школьниками и студентами в образовательных учреждениях по всей Московской области.
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«В Московской области особое внимание уделяют и снижению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2023 году в регионе установили 242 информационных щита, ликвидировали 357 «опасных троп», установили 4 300 м железобетонного и металлического ограждения», - отметила заместитель начальника управления – заведующий отделом железнодорожного и водного транспорта Минтранса МО Ксения Шупель.
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Мира Полтева