В Подмосковье благодаря ЭКО за год родилось более 2 тыс детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 2 тысяч детей появилось на свет в Московской области в 2023 году после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), эта процедура проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Современные репродуктивные технологии, такие как криоперенос и ЭКО, применяются в Подмосковье с 2013 года. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.Для того, чтобы бесплатно пройти процедуру ЭКО, нужно получить направление и оформить квоту. Полная информация об оформлении квоты размещена на сайте регионального Минздрава.
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