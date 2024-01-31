В печени мальчика из Подмосковья нашли опухоль с ленточными червями

Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что большинство жареных, мучных продуктов и сладостей, несмотря на заявление об отсутствии холестерина на упаковке, содержат вредные трансжиры в виде гидрогенизированных растительных масел. Об этом пишет «Российская газета».