В печени мальчика из Подмосковья нашли опухоль с ленточными червями

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Эхинококковую кисту удалили из печени десятилетнего мальчика хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Мальчик поступил с жалобами на плохое самочувствие. Исследование показало, что в печени у ребёнка находится эхинококковая киста, занимающая целый сегмент органа. Такая киста представляет собой толстостенный пузырь, внутри которого живёт ленточный червь», — отмечается в сообщении.Ребёнка направили на операцию, где удалили кисту лапароскопически — через небольшие проколы. При этом стенки кисты повреждены не были, чтобы не допустить распространения паразитов по организму.
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