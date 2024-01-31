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В печени мальчика из Подмосковья нашли опухоль с ленточными червями

31 января 2024, 11:16
Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Эхинококковую кисту удалили из печени десятилетнего мальчика хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Мальчик поступил с жалобами на плохое самочувствие. Исследование показало, что в печени у ребёнка находится эхинококковая киста, занимающая целый сегмент органа. Такая киста представляет собой толстостенный пузырь, внутри которого живёт ленточный червь», — отмечается в сообщении.
Ребёнка направили на операцию, где удалили кисту лапароскопически — через небольшие проколы. При этом стенки кисты повреждены не были, чтобы не допустить распространения паразитов по организму.


Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.

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#здоровье
#медицина
#хирург
#подмосковье
#московская область
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Учёные разработали анализ крови для диагностики самой опасной опухоли мозга
Daily Mail: учёные разрабатывают анализ крови для диагностики рака мозга
31 января 2024, 10:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Учёные обнаружили, что анализ крови позволяет диагностировать самую опасную злокачественную опухоль головного мозга. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что речь идёт о глиобластоме. Менее 1% пациентов, у которых диагностируют такую опухоль, живут дольше десяти лет. Для многих из них прогноз составляет лишь 12 месяцев.

Благодаря новому тесту, с помощью анализа крови удалось обнаружить неповреждённые опухолевые клетки глиобластомы. Учёные уверяют, что теперь эти клетки можно анализировать в той же детализацией, как и при обычной биопсии.

По словам специалистов, такой метод выявления рака позволит ускорить диагностирование и повысить эффективность лечения. К тому же, это снижает необходимость в выполнении сложного и рискованного хирургического вмешательства, которое осуществляется для диагностики больше части опухолей головного мозга

Данный тест может стать огромным прорывом в лечении глиобрастомы. В настоящее время разработка теста находится на ранней стадии.

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#медицина
#рак
#онкология
#анализы
#кровь
#диагностика
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Раменские хирурги достали из желудка годовалой девочки детали магнитного конструктора
31 января 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской детской областной больницы спасли жизнь годовалого ребенка, удалив из его желудка детали магнитного конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение обратилась мать с маленькой девочкой. Со слов женщины, малышка могла проглотить части магнитного конструктора, который ей подарили накануне. От госпитализации мать категорически отказалась, чем усугубила ситуацию.

Через сутки девочке стало хуже. Её госпитализирован в детское хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и рвоту. Обследование показало наличие трёх магнитов в желудке и одного – в тонкой кишке.
«Операция была выполнена в экстренном порядке. При этом выяснилось, что, соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы стенки желудка и тонкой кишки. Один магнит был извлечён из тонкого кишечника через дефект, вызванный им, а три – из желудка с помощью специального магнита», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.
Сейчас ребёнка уже готовят к выписке.



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#хирург
#девочка
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#подмосковье
#московская область
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Эндокринолог рассказала о еде, которая гораздо опаснее жирной колбасы
Эндокринолог Янг назвала еду для крови и сосудов, которая опаснее жирной колбасы
31 января 2024, 10:04

Фото: istock / lusia599

Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что большинство жареных, мучных продуктов и сладостей, несмотря на заявление об отсутствии холестерина на упаковке, содержат вредные трансжиры в виде гидрогенизированных растительных масел. Об этом пишет «Российская газета».

Она отметила, что эти жиры вредны, поскольку провоцируют хроническое воспаление, которое может привести к атеросклерозу. Такие продукты могут быть опаснее для сердца и сосудов, чем жирная колбаса.

Янг отметила, что что необходимо включить в рацион продукты, помогающие очищать сосуды. Она порекомендовала добавить в рацион рукколу и чеснок, так как они поддерживают чистоту крови и помогают выводить плохой холестерин. Также она напомнила о рыбе, в частности, о скумбрии. Эта рыба помогает сохранить эластичность сосудов.

Также необходимо есть цитрусовые, содержащие полезные полифенолы, и авокадо.

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#заявление
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Диетолог Дианова: «Отказываемся от сахара — уменьшаем восприятие сладкого»
30 января 2024, 21:07

Фото: istockphoto.com/Anna Volobueva

Врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что отказ от сладкого приводит к тому, что обновляются вкусовые рецепторы, что меняет восприятие сладкого.
По словам врача, изменение восприятия сладкого проявляется в том, что человеку начинают казаться слаще продукты, которые раньше таковыми не ощущались.

При этом, заметила Дианова, надо понимать, что для достижения такого результата необходимо менять свои вкусовые привычки, а на это нужно время.

«Через время обновляются вкусовые рецепторы, и через месяц человеку уже не нужно будет столько сахара. Многие продукты, которые он ел раньше, могут показаться чрезмерно сладкими, и он не сможет есть их в прежнем объёме. Если вообще отказаться от промышленных продуктов, мы уменьшаем порог восприятия соли и глутамата, а если мы отказываемся от сахара, мы уменьшаем восприятие сладкого. Это работает, но для этого нужно выдержать этот месяц, где мы воздерживаемся», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

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#диетолог
#сахар
#сладости
#здоровье
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Вирусолог Волчков: «Птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие»
30 января 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Manjurul

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что птичий грипп является очень опасным, поскольку представляет собой потенциальное биологическое оружие.
Эксперт отметил, что из-за его опасности учёные мира относятся к вирусу с особой осторожностью.

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – пояснил в беседе с Газета.ру Волчков.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно.

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#оружие
#грипп
#специалисты
#опасность
#вирусолог
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Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови
30 января 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курение вейпа отрицательно влияет на свёртываемость крови. Об этом в эфире «Радио 1» заявила главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп. При этом она сослалась на лабораторные исследования.
«Во время применения вейпа в организм попадают вещества, которые отравляют клетки печени и сосудов. Из-за этого снижается потенциал свёртывания крови. Я это видела своими глазами. Если вечером человек долго курил вейп, утром у него по всему лицу и телу выступит сыпь. Это связано со снижением факторов свёртывания, и это подтверждено лабораторными исследованиями», – сказала собеседница «Радио 1».
По словам Аппалуп, снижение свёртываемости крови может, в свою очередь, привести к летальному исходу, если курильщик вейпа получит серьёзные травмы.
«Если у человека на фоне полного здоровья произойдёт токсическое снижение факторов свёртывания, то, когда он получит травму, какое-то повреждение, попадёт в аварию, это может вызвать фатальные последствия», – предупредила врач.
Аппалуп добавила, что длительное применение вейпа тотально отравляет кровь, и её компоненты становятся непригодными ни для самого человека, ни в том случае, если планирует стать донором.

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#кровь
#вейпы
#курение
#здравоохранение
#здоровье
#московская область
#подмосковье
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В Ленинском строительство поликлиники закончат к концу 2024 года
30 января 2024, 17:03

Фото: Константин Семенец

До конца года в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа завершат строительство поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, которые ведутся за счет инвестора, а также обсудил со строителями планы по вводу других объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе.

«Мы сегодня на большой строящейся поликлинике на 1 тыс. посещений в сутки, чтобы еще раз убедиться, что к концу года она будет сдана. Запрос на первичное звено огромный. Эта поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Важно чтобы все специалисты – и узкие, и общей практики, детские врачи были в достаточном количестве. <…> Для врачей, которые покупают здесь квартиры, строительная компания создает специальные условия приобретения, и у нас для них действуют программы поддержки», — поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что новая поликлиника будет обслуживать 45 тысяч человек, из которых 13 тысяч — дети. в настоящий момент объект готов на 62%

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#строительство
#губернатор
#врачи
#дети
#поликлиника
#подмосковье
#ленинский городской округ
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МОНИКИ им Владимирского получил более 300 единиц лёгкого медоборудования
30 января 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 300 единиц лёгкого медицинского оборудования закупили для Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского в минувшем году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В числе нового оборудования наркозно-дыхательные аппараты, офтальмологические лазеры, аппараты для УЗИ, эндоскопы и многое другое.

«Полученное оборудование используется в отделениях кардиохирургии, детской реанимации челюстно-лицевой хирургии, оперблоке, и интенсивной терапии и прочих», — рассказал глава МОНИКИ Константин Соболев.

Всего в прошлом году новым оборудование было оснащено более 20 отделений и филиалов клинического института. Медицинскую технику закупили в рамках областной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#моники
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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Флеболог Якушкин рассказал, как полностью избавиться от варикоза
Флеболог Сергей Якушкин заявил, что варикоз нельзя вылечить при помощи лекарств
30 января 2024, 15:08

Фото: istock / Albina Gavrilovic

Терапевт Елена Малышева и флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что варикоз нельзя полностью вылечить только с помощью препаратов.

«Таблетки варикоз не вылечат», — заверил флеболог.
Он пояснил, что больные вены необходимо удалять. По словам Якушкина, если не делать операцию, болезнь может дальше развиваться. Флеболог отметил, варикоз может провоцировать тромбофлебит и трофические язвы.



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«Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. ред.)», — подытожила Малышева.
Ранее диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#болезнь
#больные
#терапевт
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