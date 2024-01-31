Учёные разработали анализ крови для диагностики самой опасной опухоли мозга

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Учёные обнаружили, что анализ крови позволяет диагностировать самую опасную злокачественную опухоль головного мозга. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что речь идёт о глиобластоме. Менее 1% пациентов, у которых диагностируют такую опухоль, живут дольше десяти лет. Для многих из них прогноз составляет лишь 12 месяцев.
Благодаря новому тесту, с помощью анализа крови удалось обнаружить неповреждённые опухолевые клетки глиобластомы. Учёные уверяют, что теперь эти клетки можно анализировать в той же детализацией, как и при обычной биопсии.
По словам специалистов, такой метод выявления рака позволит ускорить диагностирование и повысить эффективность лечения. К тому же, это снижает необходимость в выполнении сложного и рискованного хирургического вмешательства, которое осуществляется для диагностики больше части опухолей головного мозга
Данный тест может стать огромным прорывом в лечении глиобрастомы. В настоящее время разработка теста находится на ранней стадии.
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Благодаря новому тесту, с помощью анализа крови удалось обнаружить неповреждённые опухолевые клетки глиобластомы. Учёные уверяют, что теперь эти клетки можно анализировать в той же детализацией, как и при обычной биопсии.
Данный тест может стать огромным прорывом в лечении глиобрастомы. В настоящее время разработка теста находится на ранней стадии.
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Анастасия Чинкова