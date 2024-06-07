В Подмосковье колледжи переходят на углубленную программу подготовки

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Подмосковные колледжи переходят на углубленную программу подготовки специалистов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Переход на новую систему обучения стартует 1 сентября 2024 года.
В пробный период на углубленную программу переведут только 36 специальностей.Далее проект будет развиваться и затронет другие специальности.
Читайте также:
ОГЭ по математике написали более 92 тыс. школьников Подмосковья
Студенты Подмосковья вышли в финал «Профессионалов» в Красноярке
ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 220 подмосковных выпускников
«Ранее на 1 и 2 курсе колледжей программа была построена таким образом, что студент изучал общеобразовательные дисциплины как бы доучиваясь после школы. А теперь даже общеобразовательные предметы будут погружать в профессию. Например, студент-электромонтажник в рамках курса физики будет изучать те темы, которые в первую очередь направлены на получение будущей профессии», — поделился первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
В пробный период на углубленную программу переведут только 36 специальностей.Далее проект будет развиваться и затронет другие специальности.
Читайте также:
ОГЭ по математике написали более 92 тыс. школьников Подмосковья
Студенты Подмосковья вышли в финал «Профессионалов» в Красноярке
ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 220 подмосковных выпускников
Мира Полтева