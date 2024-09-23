Выплаты к юбилеям брака получили более 7 тыс. супружеских пар Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 7 тыс. подмосковных супружеских пар, проживших в браке более 50 лет, получили с начала года выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Выплаты к юбилею совместной жизни в этом году получили свыше 7 тыс. пар из Подмосковья. Наших дорогих юбиляров торжественно поздравляют и сотрудники ЗАГСа, где для «молодожёнов» снова звучит свадебный марш, и они могут прочувствовать волнующий момент, как в день свадьбы», – поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.В министерстве уточнили, что размер выплат – разный для каждого юбилея. Те, кто прожил вместе 50 лет, получают 5 тыс. рублей, 55 лет – 6 тыс., 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс., 70 лет и более – 9 тыс. рублей.
Заявление на выплату может подать любой из супругов в течение года с даты юбилея по ссылке. Выплаты к последующим юбилейным датам будут назначаться автоматически.
Условие – место регистрации в Подмосковье.
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Лора Луганская