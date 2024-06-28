В Подмосковье будет высокий класс пожарной опасности в предстоящие выходные

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В предстоящие выходные на территории Подмосковья установится аномально жаркая погода. Температура воздуха достигнет +32 градусов. По прогнозам синоптиков, в подмосковных лесах ожидается высокий класс пожарной опасности III — IV.
«В связи с непростыми погодными условиями лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры Региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
В лесах Московской области проводится авиационное патрулирование, совместные наземные патрулирования с МЧС и МВД, а также мероприятия по недопущению пожаров и перехода возгораний с земель иных категорий на земли лесного фонда.
В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщайте о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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