Пассажирам подмосковных автобусов и электричек начали раздавать воду

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам подмосковные перевозчики на остановках общественного транспорта, автовокзалах и железнодорожных станциях в связи с установившейся жаркой погодой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для комфорта пассажиров Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками организовали раздачу питьевой воды. Бутилированную воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в часы пик», — отметил глава областного министерства Алексей Гержик.Он добавил, что все пункты по раздаче воды организованы так, чтобы не затруднять вод и выход пассажиров из автобусов.
Ранее в Минтрансе Московской области призвали водителей не садиться за руль, если жара вызвала ухудшение самочувствия.
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