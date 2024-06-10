В Подмосковье будут производить комплексы для сортировки и переработки мусора

Фото: МинЖКХ МО
В городском округе Истра начнут выпускать автоматические мусоросортировочные комплексы. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Реализацией проекта займётся АО УВЗ-Транс в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод», входящий в Ростех. Предприятие было выбрано в ходе конкурса Минпромторга на право заключения специального инвестиционного контракта.
Она добавила, что для жителей Истры и близлежащих муниципалитетов на предприятии будет создано около 70 рабочих мест.
Проект будет реализован в два этапа. На первом до 2030 года компания запустит производство автоматических мусоросортировочных комплексов. На втором этапе, до 2038-го, она наладит серийное производство комплексов.
Читайте также:
Воробьев рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье
На ПМЭФ раскрыли сроки строительства предприятий в Подмосковье
Воробьев: выручка «Вкусно – и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s
«Суммарный объём инвестиций в проект оценивается в 750 млн рублей. Производственное помещение площадью 4,5 тыс. кв. м. расположено на участке размером 2 га. На предприятии станут производить автоматические мусоросортировочные комплексы для обработки твёрдых коммунальных отходов. Это будет импортозамещающее, адаптированное для наших условий оборудование, которое смогут использовать операторы по обращению с ТКО не только в Подмосковье, но и по всей России», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что для жителей Истры и близлежащих муниципалитетов на предприятии будет создано около 70 рабочих мест.
Проект будет реализован в два этапа. На первом до 2030 года компания запустит производство автоматических мусоросортировочных комплексов. На втором этапе, до 2038-го, она наладит серийное производство комплексов.
Читайте также:
Воробьев рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье
На ПМЭФ раскрыли сроки строительства предприятий в Подмосковье
Воробьев: выручка «Вкусно – и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s
Лора Луганская