В Подмосковье число многодетных семей выросло за десять лет в три раза

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
За последние десять лет количество многодетных семей, проживающих в Московской области, увеличилось более чем в три раза и составляет свыше 112 тысяч, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«В настоящее время в Московской области насчитывается более 112 тысяч многодетных семей, в них воспитываются около 360 тысяч детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Людмилы Болатаевой.Многодетным семьям в Подмосковья предоставляется расширенная социальная и дополнительная медицинская помощь. Ряд льгот и преференций определён федеральными нормами, при этом значительная часть поддержки является региональной.
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