В Подмосковье дети прогнали тракторы, которые хотели снести горку

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
В Подмосковье дети не дали тракторам снести самодельную снежную горку, закидав их снежками.
Telegram-канал «Это Москва» пишет, что случай произошёл в Одинцово. Рабочие на тракторах прибыли, чтобы убрать снежную горку. Но дети оказались против. Мальчики и девочки встали на её защиту.
Рабочие, которые планировали убрать снег, оказались в замешательстве, столкнувшись с детьми. В итоге спецтехника уехала, оставив снег и самодельную горку целыми.
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«Дети устроили бойкот и отстаивают горку. Там настоящая революция! Сейчас уже перешли в наступление и кидают в трактор снежками», — говорят очевидцы.
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Мария Фирсова