В Подмосковье детям-инвалидам сохранили социальную пению на период временной работы

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума в ходе 81-го заседания приняла закон о предоставлении дополнительной социальной поддержке детям-инвалидам, инвалидам с детства и детям, получающим пенсию по потере кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Теперь все эти категории граждан, обучающиеся в образовательных учреждениях Подмосковья и ещё не достигшие 23 лет, смогут получать социальную доплату к пенсии и в период их временного трудоустройства через систему студенческих отрядов в свободное от учёбы время. Ранее при таких условиях доплата снималась.
Он назвал поддержку подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, очень важной, тем более в период, когда они устраиваются на работу.
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«Теперь переживаний при трудоустройстве не будет. Молодые люди ничего не потеряют, напротив – приобретут много новых знаний и навыков», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
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Лора Луганская