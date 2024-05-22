В Подмосковье для участников «Активного долголетия» проводят бесплатные экскурсии

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Порядка 50 тысяч участников проекта «Активное долголетие» посетили бесплатные экскурсии по Подмосковью. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На сегодняшний день проект «Активное долголетие» насчитывает почти 400 тысяч участников.
Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте «Активное долголетие».
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«Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные. Наши участники уже открывают новый летний сезон. В этом году у нас будет больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Также мы расширим сеть занятий на сап-серфинге, который очень популярен среди долголетов », — поделилась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте «Активное долголетие».
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Мира Полтева