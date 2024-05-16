В Подмосковье сделали удобнее услугу по льготному протезированию зубов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Услуга по льготному зубопротезированию в Московской области стала удобнее: теперь получить её можно в любом городе региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсоцразвития.
На льготное протезирование зубов имеют право ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны военной службы, ветераны труда, а также неработающие предпенсионеры и пенсионеры с учётом их доходов.«Теперь льготник может получить консультацию по протезированию зубов в ближайшей стоматологической поликлинике областного министерства здравоохранения, а изготовить и установить протез — в региональной клинике в соседнем городе», — пояснили в министерстве.
Для того, чтобы получить эту услугу, нужно посетить стоматолога и отправить онлайн-заявку через региональный портал госуслуг.
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Лев Каштанов