В Подмосковье для участников СВО и их семей заработал сервис «Помощь рядом»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области начал работу новый сервис «Помощь рядом», призванный помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«Регион оказывает всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их родным. Мы запустили удобный навигатор по бесплатной помощи военным – информационный сервис «Помощь рядом», – пояснила Болатаева.Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, информационный центр расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Это ведущее учреждение региона в сфере социально-медицинской реабилитации участников СВО.
Он поможет найти не только подходящие меры поддержки, но и удобную дату заезда, ознакомиться с программами реабилитации, сотрудниками центра, получить ответы на другие вопросы.
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Лора Луганская