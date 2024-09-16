В Подмосковье до 19 сентября продлили ограничения на посещение лесов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Московской области вновь ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в них с 14 по 19 сентября. Цель – обеспечить пожарную безопасность, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Ранее временное ограничение было установлено до 12 сентября.
В ведомство напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
В подмосковном Комлесхозе добавили, что на большей части территории региона с понедельника по среду прогнозируют чрезвычайный V класс пожарной опасности, а в отдельных лесничествах – высокий IV класс.
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«На время действия ограничения запрещается разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Усиливается их патрулирование. Лесные дороги перекрывают шлагбаумами. Контролировать пребывание жителей в лесах будут с помощью беспилотных авиационных систем, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга, а также системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей», – говорится в сообщении.
В ведомство напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
В подмосковном Комлесхозе добавили, что на большей части территории региона с понедельника по среду прогнозируют чрезвычайный V класс пожарной опасности, а в отдельных лесничествах – высокий IV класс.
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Лора Луганская