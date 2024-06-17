В Подмосковье до конца года откроют более 60 инвестиционных соцобъектов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Более 60 социальных объектов, построенных на средства инвесторов, планируется открыть на территории Московской области в текущем году: необходимые региону школы, детсады и поликлиники застройщики возводят вместе с ЖК по договорам о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«В число инвестиционных соцобъектов, которые заработают в этом году, входит школа на 1735 мест в жилом комплексе «Новое Медведково» на территории округа Мытищи. Согласно проекту, общая площадь здания составит 21 тысячу квадратных метров. Там предусмотрено четыре спортзала, хореографическая студия и пр. А на территории жилого комплекса «Измайловский лес» в округе Балашиха откроют детский сад на 350 мест», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что несколько инвестиционных социальных объектов этого года уже достроены и введены в эксплуатацию.
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