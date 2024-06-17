В Подмосковье до конца года откроют более 60 инвестиционных соцобъектов

«В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечения нарушений требований Правил дорожного движения в период с 17 по 23 июня 2024 года на территории Московской области пройдёт профилактическое мероприятие «Автобус», — поделились в пресс-службе.